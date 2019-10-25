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Картину Головина передали Национальному музею Чечни

На сегодняшний день в музее республики находятся 38 тыс. художественных произведений
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© Пресс-служба Третьяковской галереи

ГРОЗНЫЙ, 25 октября. /ТАСС/. Картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", снятую с выставки в Третьяковской галерее после появления информации о том, что это полотно когда-то было похищено из Грозного, передали Национальному музею Чеченской Республики. Об этом в пятницу сообщил министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

"Этим вечером в Третьяковской галерее в присутствии генерального директора Зельфиры Трегуловой и директора Национального музея Чеченской Республики Вахи Асталова состоялась официальная передача картины Национальному музею Чеченской Республики. Все документальные процедуры завершены, картина возвращается в стены родного музея и займет свое место в картинной галерее. Это очень значимое мероприятие для всей нашей республики", - сообщил Дааев.

В военные годы музейный фонд Чечни утратил более 230 тыс. единиц хранения. Сегодня в объединенном Национальном музее республики находится около 38 тыс. работ, в том числе 120 картин из довоенного фонда.

Ранее сообщалось, что коллекционер Сергей Подстаницкий обратил внимание на то, что на выставке к 175-летию художника Василия Поленова в Третьяковской галерее представлено полотно его ученика Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке", которое пропало во время военных действий на Северном Кавказе 1994-1996 годов. После этого Третьяковская галерея сняла полотно и поместила в запасник музея, а ее специалисты начали исследования для прояснения ситуации.

В результате галерея, с учетом публикации этого произведения в 1987 году как принадлежащего собранию музея в Грозном, а также свидетельств очевидцев, с высокой долей вероятности заявила, что данная картина Головина принадлежит собранию чеченского музея. Настоящий владелец картины письменно подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чечни.

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