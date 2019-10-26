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Игорь Крутой представит в Нью-Йорке концертную программу с участием российских артистов

Еще одну концертную программу музыкант представит 15-16 ноября в Государственном Кремлевском дворце

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Композитор, народный артист России Игорь Крутой представит в субботу в Нью-Йорке концертную программу, приуроченную к своему 65-летнему юбилею. Песни Крутого на сцене "Барклайс-центр" исполнят известные российские исполнители, рассказал в интервью корреспонденту ТАСС музыкант.

"На концерте мои песни будут петь Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Димаш - много исполнителей, боюсь кого-то не назвать, чтоб не обидеть, - сказал композитор. - Это будет авторский концерт, куда придут все мои друзья, с которыми я сотрудничал все эти годы".

Крутой напомнил, что в юбилейный год он представляет три разных концертных программы - в Нью-Йорк композитор привез тот же концерт, с которым он выступал в Сочи в рамках международного конкурса исполнителей "Новая волна". "Эстрадные звезды исполняют мои новые и старые хиты, - отметил композитор. - Но будут и новые программы - в Москве 3 ноября состоится премьера на сцене спорткомплекса "Динамо", и мою музыку будут петь Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина, Димаш, Лара Фабиан, будет играть Юрий Башмет. Этот концерт представляет собой единый музыкальный спектакль, совмещенный со льдом - Илья Авербух ставит под музыку номера с фигуристами".

Еще одну концертную программу Игорь Крутой представит 15-16 ноября в Государственном Кремлевском дворце. "Это два авторских концерта с участием Анны Нетребко и Юсифом Эйвазовым", - пояснил композитор.

Димаш и новая звезда

Большую часть нью-йорского концерта Игорь Крутой отдал молодому исполнителю Димашу, совместную работу с которым он считает взаимной удачей.

"Димаш не мой подопечный, он самостоятельный артист - и таких певцов немного, - подчеркнул композитор. - Мы просто встретились и решили работать совместно, и этому тандему я очень рад. Как только выходит новая песня, моментально контент доходит до слушателей - стоит ему выступить в каком-нибудь концерте, то не нужны радиостанции, продвижения на федеральных каналах, потому что у Димаша огромный фан-клуб, поклонники, и его слушатели мгновенно распространяют мою музыку через интернет, YouTube. Такого эффекта, признаюсь, никогда не было, так что мы взаимно интересуем друг друга в творческом плане".

По словам Крутого, в ближайшей перспективе подобную известность, славу может получить еще один артист - молодая певица Диана Агутбирова. "При удачном стечении обстоятельств может появится еще одна девочка - выпускница проекта "Ты супер!" Диана Агутбирова, - предположил музыкант. - У нее было огромное количество просмотров после первого эфира (телепередачи), и это позволяет предположить - если она будет правильно заниматься и ею будут правильно заниматься, то возможен подобный (как у Димаша - прим. ТАСС) эффект".

Мечтать о том, что имеешь

Игорь Крутой также рассказал, что в течение жизни у него менялось представление о счастье. "Когда-то у меня была мечта, чтоб моя песня хоть один раз прозвучала по радио, по телевидению, или чтоб вышла на пластинке, или чтоб мою песню спела Алла Пугачева. Понимание о счастье также когда-то умещалось в мечте закончить консерваторию, так что в разном возрасте и в разные периоды я мечтал о разном и по-разному представлял счастье, - сказал композитор. - Но это то, что касается профессионального".

"А вообще счастье, конечно, это когда рождаются дети, внуки. И сейчас мне ближе то понимание счастья, которое я ощущаю сегодня. Эта формула, что счастье - не иметь, о чем мечтаешь, а мечтать о том, что уже имеешь. Все, что я имею сейчас - это самое лучшее для меня: у меня самая лучшая семья, самая лучшая машина, самая красивая квартира, самые лучшие дети - я мечтаю о том, что уже имею", - заключил музыкант.

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