THR: создатель сериала "Чернобыль" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря"

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Киностудия Disney в качестве сценариста новой части "Пиратов Карибского моря" (Pirates of the Caribbean) выбрала создателя телесериала "Чернобыль" Крэйге Мэйзине. Пока еще не ясно, останется ли главная роль за актером Джонни Деппом, сообщил в пятницу журнал The Hollywood Reporter.

В прошлом году киностудия планировала такой проект и пригласила писать сценарий Ретта Риза и Пола Верника, которые входят в состав творческого коллектива кинокомикса "Дэдпул" (Deadpool, 2016) и его продолжения. Риз и Верник, однако, оставили данное предприятие в начале текущего года.

Тем не менее Disney от своих планов не отказалась. Киностудия, помимо Мэйзина, наняла сценариста и продюсера Теда Эллиота, который помогал снимать три из пяти частей "Пиратов Карибского моря". В качестве продюсера продолжения франшизы выбран Джерри Брукхаймер ("C.S.I. Место преступления" (CSI: Crime Scene Investigation, сериал 2000-2015).

"Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера "Чернобыля" состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.