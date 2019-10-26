Большой театр представит в Хайкоу балет "Ромео и Джульетта"

ХАЙКОУ /Китай/, 26 октября. /ТАСС/. Балет "Ромео и Джульетта" в исполнении артистов труппы Большого театра пройдет в рамках Недели мирового балета, проходящей на тропическом острове Хайнань. Как сообщил портал "Наньхайван", она продлится до 28 октября.

Площадкой для выступлений артистов балета стала сцена Хайнаньского центра исполнительских искусств. Кроме гостей из России, на ней выступят звезды Китайского национального балета и Шанхайской балетной труппы. Они представят публике балеты "Дон Кихот", "Корсар", "Лебединое озеро", а также балетный спектакль "Красный отряд женщин".

Как ранее сказал в беседе с корреспондентом ТАСС народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман, "инфраструктура балетного театра в последние годы в Китае развивается очень активно". "Во многих городах Китая строят новые культурные центры, балетные центры, драматические центры, то есть центры культуры, и люди приобщаются. С каждым годом зрителей в этих залах становится все больше и больше", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Эйфмана, растет интерес китайской публики и к мировому балету, в том числе к российским постановкам. "Государство уделяет огромное внимание, чтобы привлечь людей к культуре", - указал балетмейстер. "А люди все больше и больше тянутся к высокому искусству", - резюмировал он.