Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die). Сообщение об этом было в субботу размещено на официальной странице кинопроекта в Twitter .

"Закончили с "Не время умирать". Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года", - говорится в сообщении, которое сопровождает фотография Фукунаги, стоящего в обнимку с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом.

25-й фильм о приключениях Джеймса Бонда станет последним для Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте MI6. В этом месяце 51-летний англичанин побил рекорд Роджера Мура в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона МИ6. О том, что роль Бонда в новых картинах серии достанется Крейгу, было объявлено 14 лет назад - в октябре 2005 года, а в ноябре 2006 состоялась премьера фильма "Казино "Рояль" (Casino Royale), привнесшего в атмосферу бондианы больше реализма и мрачности. О том, кому предстоит принять у Крейга эстафету, став лицом успешной киносерии на ближайшие годы, до сих пор неизвестно.

Тайна сюжета

Тайной окутан и сюжет новой картины. Как пишет газета The Daily Mail, в начале фильма зритель увидит отошедшего от дел Бонда, который наслаждается мирной жизнью на Ямайке. Отправиться на последнее задание, чтобы найти похищенного ученого, его убедит старый знакомый - агент ЦРУ Феликс Лейтер, роль которого вновь исполнит американец Джеффри Райт. Противостоять Бонду в новой ленте будет злодей, обеспокоенный вопросами экологии, в исполнении Рами Малека, в этом году получившего "Оскар" за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemain Rhapsody, 2018). По данным издания, логово героя Малека будет находиться на расположенной посреди океана ферме, где выращиваются водоросли.

Такие детали отдаленно перекликаются с сюжетом романа Яна Флеминга (1908-1964) "Живешь только дважды", в котором давний противник Бонда - Эрнст Ставро Бломфельд - выращивает в саду неприступного японского замка смертельно опасные растения. В книге Бломфельд скрывает свою истинную личность под именем доктора Гантрама Шаттерхэнда. По слухам, впоследствии опровергнутым продюсером картины Барбарой Брокколи, именно Shatterhand было первоначальным рабочим названием нового фильма.

Замена режиссера

Судьба 25-й ленты бондианы была непростой. Сообщается, что ее сюжет был сильно изменен после того, как проект покинули режиссер Дэнни Бойл и его давний творческий партнер Джон Ходж, сценарий которого забраковала продюсерская команда. Чем именно оказался плох предложенный сценарий, до сих пор неясно, хотя в британских газетах публиковалось уже много теорий на этот счет. Сообщалось как о том, что Бойл с Ходжем были недовольны идеей продюсеров сделать главного злодея русским, вернувшись к теме холодной войны, так и о неприемлемых для режиссера планах убить героя Крейга в финале картины.

Вместо британца Бойла, получившего мировую известность благодаря фильмам "На игле" (Trainspotting, 1996) и "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008), режиссерское кресло занял 41-летний американец Кэри Джоджи Фукунага. Больше всего он известен своей работой над сериалом телеканала HBO "Настоящий детектив" (True detective, 2014-2019) и ремейком фильма ужасов "Оно" (It, 2017) по одноименному роману Стивена Кинга. Сценарий к 25-й части бондианы написали британцы Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над всеми картинами серии, начиная с фильма "И целого мира мало" (The world is not enough, 1999 года).