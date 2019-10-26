Детский фестиваль "Маршак" открылся в Воронеже спектаклем питерского театра "Карамболь"

ТАСС, 26 откября. Детский театральный фестиваль "Маршак" открылся в Воронежском государственном театре оперы и балета пятикратным номинантом на национальную театральную премию "Золотая маска" - спектаклем "12 месяцев" Санкт-Петербургского музыкального театра "Карамболь". Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель фестиваля.

"Открытие было в театре оперы и балета, открывались мы спектаклем "12 месяцев", это Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и взрослых "Карамболь". У него есть пять номинаций на "Золотую маску". Перед спектаклем приветственное слово говорила заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Мазур Мария Александровна. И мы открылись", - сказала собеседница агентства.

Перед началом официальной части работали игровые площадки для детей, зоны мастер-классов, уточнила представитель фестиваля. Всего в первый день будет показано четыре спектакля. Фестиваль продлится девять дней и завершится 3 ноября. За это время будет показано 19 спектаклей российских и зарубежных театров.

Организаторы рассчитывают в этом году привлечь более 13 тыс. зрителей, в то время как в 2018 году их было на 1 тыс. меньше. Впервые на фестивале будет работать детское жюри под председательством швейцарского режиссера Корсина Гауденца, отметила представитель фестиваля. В его состав вошли восемь детей из Воронежской области, которые не только отберут лучшие спектакли, но и напишут сценарий церемонии награждения.

Детский театральный фестиваль "Маршак" назван в честь уроженца города - детского писателя Самуила Маршака, автора популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и других, а также переводчика произведений Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов. Фестиваль "Маршак" создан в 2015 году и ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул. Он состоит из трех разделов: "Театр для детей" со спектаклями профессиональных театральных коллективов, "Театр, в котором играют дети", который состоит из спектаклей детских театральных студий и школ, а также образовательной части с лекциями и мастер-классами театральных педагогов и режиссеров.