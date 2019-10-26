В Нижнем Новгороде открылся благотворительный кинофестиваль "Детский Киномай"

ТАСС, 26 октября. Третий благотворительный кинофестиваль "Детский Киномай", на котором будут представлены фильмы для детской и семейной аудитории, открылся в Нижнем Новгороде в субботу на сцене Театра юного зрителя.

"В рамках третьего Нижегородского благотворительного кинофестиваля на площадках областной детской библиотеки, Центра народного творчества и музыкального училища пройдут очень интересные творческие встречи и мастер-классы с актерами, певцами, музыкантами и детскими писателями <…> На конкурсной программе будет трудиться детское жюри из Центра эстетического воспитания под чутким руководством киноведа и сценариста Анны Пендраковской. Мы надеемся, что этот фестиваль надолго запомнится юным и взрослым зрителям Нижнего Новгорода", - обратилась к участникам мероприятия президент благотворительного фонда "Детский Киномай" Лидия Евтушенкова.

В день открытия фестиваля зрители смогли увидеть короткометражный фильм "Ваня" режиссера Алены Рубинштейн, фильм "Сестренка" Александра Галибина и мультфильмы анимационной студии "Пчела". В программе фестиваля также представлены, в том числе, картины "Уроки выживания" Андрея Томашевского, "Подкидыш" Алексея Васильева, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Лучшие друзья" Беслана Терекбаева и другие.

Фестиваль продлится с 26 по 30 октября и пройдет сразу на нескольких площадках города - в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник", в областной детской библиотеке, центре народного творчества, музыкальном училище имени Балакирева. На протяжении нескольких дней желающие смогут не только посмотреть фильмы, но и принять участие в различных мастер-классах, творческих лабораториях, члены детского жюри встретятся с режиссерами и продюсерами фильмов-конкурсантов.

Фильмы, в основе которых в этот раз истории взросления и становления личности ребенка в трудной жизненной ситуации, будут оценивать старшеклассники из центра эстетического воспитания, юные журналисты, пишущие о кино и кинематографисты, уже снимающие свои фильмы. В гости к зрителям придут в том числе актриса театра и кино, народная артистка России Алена Яковлева, режиссер и писатель Игорь Черницкий, продюсер Анна Пендраковская, детский писатель и актриса Ирина Чернова, актеры театра и кино Сергей Губанов и Анастасия Веденская, певец Леуш Любич.

Также организаторы в этом году посетят несколько детских домов и обновят новыми игрушками и развивающими играми комнату для досуга в санатории "Большая Ельня".