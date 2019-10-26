"Казаки России" представят спектакль "Пугачевъ" в честь 220-летия со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственный театр танца "Казаки России" в воскресенье представит в Москве вокально-хореографический спектакль "Пугачевъ" по роману Александра Пушкина "Капитанская дочка", сообщила пресс-служба Государственного Кремлевского дворца, где состоится показ.

"Постановка приурочена к 220-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина", - уточнили в пресс-службе. Первыми спектакль на музыку Алексея Сергунина и либретто Екатерины Миловановой и Антона Астапова увидели зрители в родном для театра Липецке в декабре 2018 года.

В основе спектакля - синтез современной хореографии и казачьего танца, включающий в себя различные направления и техники, а также элементы боевых искусств, акробатику и работу с оружием.

"Сильное физическое напряжение здесь сопровождается высокой эмоциональной отдачей. Надеемся, что наша новая работа привлечет и молодежь к интересному и с точки зрения литературы, и с точки зрения истории материалу. Берут сомнения: читают ли молодые классиков в эпоху цифровизации? Наша задача - через искусство тянуть молодежь к нашим истокам", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Леонида Милованова.

Центральным символом спектакля постановщики выбрали круг. "Круглый стол, за которым пируют, превращается в круг заговорщиков, набатный бубен, брачную постель и плаху, - говорит режиссер-хореограф спектакля Екатерина Милованова. - Своеобразным повтором грубо сколоченного деревянного жизненного круга стал мультимедийный круг, где, как в зеркале, отражается наша жизнь, наши страсти, наши высокие и низменные желания. Рисунок танца также стремится к кругу".

Исторический роман Александра Пушкина (1799-1837) "Капитанская дочка" впервые был опубликован в журнале "Современник" в 1836 году. Его действие происходит по время восстания Емельяна Пугачева в 1773-1775 годах. Главный герой Петр Гринев вспоминает о событиях своей молодости и знакомстве с легендарным бунтарем.