Путин поручил подготовить предложения по реставрации русских памятников в странах АТР

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе - храма и мемориала в китайском Шэньяне. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи 6 сентября с представителями общественности Дальнего Востока.

"Представить предложения по восстановлению и реставрации на территориях стран Азиатско-Тихоокеанского региона памятников истории и культуры, а также бывших культовых, религиозных и мемориальных комплексов, мест массовых захоронений российских воинов и соотечественников, предусмотрев вопросы финансового обеспечения этой деятельности", - говорится в поручении, адресованном МИД, Минкультуры и Минфину РФ совместно с заинтересованными организациями.

Также президент РФ поручил этим ведомствам "при участии Русской православной церкви рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам, погибшим в 1900-1905 годах, расположенных в городе Шэньян, и представить соответствующие предложения".

Срок исполнения этих поручений установлен до 1 декабря 2019 года.