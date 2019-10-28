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Петербургские театры проведут в ноябре на Кубе гала-концерт в подарок к 500-летию Гаваны

Мероприятие состоится 15 ноября в Большом театре Гаваны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Мариинский, Михайловский театры и театр Балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга проведут 15 ноября на Кубе гала-концерт в подарок к 500-летию Гаваны. Договоренность о проведении концерта в Большом театре Гаваны подтвердили на встрече в Санкт-Петербурге в понедельник президент Кубы Мигель Диас-Канель и губернатор города Александр Беглов.

"В качестве подарка по случаю юбилея жителям Гаваны мы бы хотели провести 15 ноября гала-концерт звезд балета ведущих петербургских театров. Министерство культуры Кубы проинформировало нас о том, что по техническим параметрам подходящей сценой для гала-концерта этого уровня является Большой театр Гаваны. Мы будем признательны, если большой театр Гаваны примет этот концерт", - сказал Беглов.

Президент Кубы сообщил, что в воскресенье получено подтверждение готовности принять гала-концерт в Большом театре. "Этот вопрос решен. Речь идет о Санкт- Петербурге, о балете, который так известен на Кубе. Наши технические специалисты подготовят сцену. Мы знаем, что это будет замечательный вечер", - сказал он.

Беглов рассказал на встрече, что 13-17 ноября в Гаване пройдут Дни Санкт-Петербурга. В рамках деловой программы запланированы конференция по торгово-экономическому сотрудничеству между Петербургом и Кубой, круглые столы по теме здравоохранения, туризма и сохранения культурного наследия. Культурная программа включает хореографические мастер-классы, вставку из архивов Санкт-Петербурга, посвященную историческим связям Кубы и Санкт-Петербурга.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичКубаРоссияСанкт-ПетербургДиас-Канель, Мигель
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