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Более 250 перформансов, спектаклей и квестов пройдут в Москве на акции "Ночь искусств"

Открытие акции пройдет в Московском музыкальном театре "Геликон-опера", зрителям представят оперу "Алеко"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 250 мероприятий, среди которых театральные постановки, перформансы, квесты и видеомузыкальное шоу, пройдет в Москве на ежегодной акции "Ночь искусств" с 3 по 4 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Эта культурная акция традиционно объединяет горожан разных возрастов. Все события, а их будет больше 250 по всей Москве, посвятили Году театра. Участников "Ночи искусств" ждут театральные постановки, перформансы, концерты, кинопоказы, экскурсии и творческие встречи", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, гости акции смогут увидеть множество премьерных спектаклей, в частности оперные постановки, драмы и комедии, созданные победителями международной театральной программы "ТеатрOnStage". Открытие "Ночи искусств" пройдет в Московском музыкальном театре "Геликон-опера", там зрителям представят оперу "Алеко". Для участия в мероприятии нужна предварительная регистрация.

Отмечается, что в Музее Москвы покажут отрывки из постановки "Однорукий из Спокана" и литературный спектакль "Я сам. Маяковский", в основе которого стихи поэта и цитаты из его автобиографического произведения "Я сам".

В зале "Многообразие жизни на Земле" Дарвиновского музея представят световидеомузыкальную программу "Живая планета" об истории развития жизни на Земле. Кроме того, несколько специальных мероприятий состоится на Казанском и Киевском вокзалах, а также в аэропорту Шереметьево.

На Пушкинской площади будет организован перформанс "Народная тропа", в котором примут участие более 50 артистов. В образе Александра Пушкина актеры выйдут из дверей различных театров в центре столицы и пойдут к памятнику поэту.

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