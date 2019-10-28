Фестиваль социального театра "Особый взгляд" открылся в Москве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский форум-фестиваль социального театра "Особый взгляд", в спектаклях которого играют не только профессиональные актеры, но и люди с инвалидностью, открылся в понедельник. Первой из 12 постановок смотра стал спектакль "Все началось со шторки для душа" Тимура Казанова, который представили в Московском музее современного искусства (ММОМА).

Перед началом спектакля зрители надели повязки на глаза. "Мы привыкли визуализировать пространство и образы, а тут это дается на откуп зрителю, он сам придумывает, как выглядят герои, как они одеты", - сказал ТАСС режиссер постановки.

По сюжету сотрудник мебельного магазина Сэмми замечает старика, приходящего в магазин, чтобы посидеть в старинном кресле. Сэмми пытается узнать о посетителе и узнает его историю любви. Действие в спектакле дополняется звучанием музыкальных инструментов, а именно - ханга и кларнета. Зритель может ощутить также различные ароматы, например, сцены в церкви создаются с помощью запахов мирры, лаванды и жженых свечей. Когда герои перемещаются в кофейню, появляются сладкие запахи: корица, ваниль, запах айвы, смешанный с лимонным пирогом.

Казанов отметил, что во время репетиций таких постановок сам следит за действием с закрытыми глазами. "Если сам не веришь, никто не поверит", - пояснил он. Спектакль "Все началось со шторки для душа" создан в сотрудничестве Государственного музея - культурного центра "Интеграция" им. Н. А. Островского и театра The Invisible Shows.

В программе фестиваля, который продлится до 31 октября, спектакли государственных и независимых театров, в которых наряду с профессиональными актерами играют люди с ограниченными возможностями здоровья и представители социально незащищенных групп населения.

Зрителям будут представлены спектакли "Магазин" Центра современной драматургии (Екатеринбург), Wonder boy Молодежного театра Алтая (Барнаул), "Гроза - среда обитания" московской театральной школы "Инклюзион", "Unреальность" театральной школы "Инклюзион" из Новосибирска и другие. Спектакль также представит Музей архитектуры имени А. В. Щусева, постановка получила название "Страна слепых". Вход на мероприятия свободный, необходимо пройти предварительную регистрацию.