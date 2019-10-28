Участники Всеобщего музыкального диктанта написали 2 тыс. работ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Две тысячи работ сдали участники акции "Всеобщий музыкальный диктант", около 520 из них получили оценку "отлично". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Александр Алейников.

"По моим подсчетам, диктант написали 1,5 тыс. человек. Как мы и планировали, написано 2 тыс. работ, почти все они проверены. На данный момент у нас 26% отличников", - сказал Алейников, пояснив, что участники могли написать сразу несколько работ.

Хорошие результаты показали испытуемые на площадках, где перед диктантом прошли подготовительные курсы, уточнил руководитель проекта. Также была возможность отказаться от оценки работы или попросить об анонимности результата. Самому младшему участнику акции, прошедшей 19 октября, было шесть лет, старшему - 72 года.

Растущая популярность

Организаторы акции отмечают, что за год ее охват заметно вырос. "У нас было 102 площадки в этом году и в прошлом - 28 площадок. 72 города принимало участие в этом замечательном проекте. Обращаю ваше внимание, что в прошлом году их было 20", - привел данные проректор по социально-воспитательной работе и молодежной политике Российской академии музыки имени Гнесиных Иван Козлов. Рекордсменом по числу участников стала Свердловская область - 813 человек, 149 из которых справились с работой на высший балл.

Диктант можно было написать по онлайн-трансляции. К ней присоединились более 330 тыс. раз, в том числе интерес к акции проявили в Великобритании, Чехии, Мексике, Италии и Белоруссии. Однако такие работы не оценивались организаторами. Проверить свои знания можно, сравнив свою работу с опубликованными в сети нотами.

Для испытания были предложены 10 вариантов проверочных работ, разных по уровню сложности: от одноголосных до трехголосных, от детского до профессорского уровня. Каждый участник мог написать несколько работ. Их авторами выступили профессор РАМ им. Гнесиных Виталий Алеев и композитор Святослав Оводов.

"Мой первый критерий: диктант должен понравиться слушателю, он должен быть музыкальным, - отметил Алеев. - Приходилось в жизни писать диктанты разных авторов, и в тех случаях, когда музыка оставляет равнодушным или вызывает отторжение, результат получается неважным". По словам Оводова, каждый диктант для него - маленькое музыкальное произведение. "Я писал с тем, чтобы никому не было скучно, чтобы это можно было полюбить", - поделился композитор.

Всеобщий музыкальный диктант впервые прошел в России в 2018 году. До этого акция была опробована в Академии им. Гнесиных.