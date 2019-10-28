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Около 3,5 тыс. мероприятий пройдет в России в рамках "Ночи искусств"

Программу до конца пока не сформировали

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. мероприятий пройдет в России в рамках акции "Ночь искусств", которая состоится в ночь на 4 ноября и пройдет под знаком Дня народного единства. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков.

"Мы надеемся, что рекорд прошлогодний по количеству событий мы в этом году побьем. На сегодняшний день уже 3,5 тыс. мероприятий известны, которые пройдут по стране. И пока программа не сформирована до конца, а все, что будет доступно в эти, на сайте [акции] будет представлено в интерактивной афише", - сказал он.

По его словам, безусловным лидером акции является Москва. "Но хотел бы отметить, что из 85 регионов, которые все принимают участие в этом году в акции, наметились регионы-лидеры - это Белгородская, Владимирская, Кемеровская, Кировская, Тюменская области и Краснодарский край", - добавил Ваньков.

Он отметил, что "Ночь искусств" является акцией, завершающей "годовой цикл - "Библионочь", "Ночь музеев", "Ночь кино" и "Ночь искусств". При этом акции становятся все более мультиинституциональными: "в "Ночи музеев" начинают принимать участие не только музеи, но и библиотеки и театры, к "Библионочи" также подключаются различные учреждения культуры, а в "Ночи искусств" участвуют не только почти все учреждения культуры, но и вокзалы, аэропорты и др.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.

Теги
Россия
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