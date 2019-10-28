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Юэн Макгрегор рассказал о своей роли в новом сериале о джедае из "Звездных войн"

Сюжет сериала рассказывает о жизни Оби-Вана Кеноби в изгнании после поражения джедайского ордена и установления власти ситхов в галактике

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Шотландский актер Юэн Макгрегор, снимется в новом сериале по мотивам киносаги "Звездные войны". Как рассказал 48-летний актер в интервью изданию Men's Journal, сериал для стримингового сервиса Disney+ расскажет о жизни джедая Оби-Вана Кеноби, которого Макгрегор играл в приквелах к оригинальной трилогии киносаги, после установления империи в галактике.

Первые утечки о новом сериале появились в августе этого года, однако, как отметил Макгрегор, обсуждение проекта шло уже давно. "Это огромное облегчение, четыре года мне приходилось говорить людям неправду по этому поводу", - заявил актер.

Как отмечает издание, сюжет сериала рассказывает о жизни Кеноби в изгнании после поражения джедайского ордена и установления власти ситхов в галактике. Сам Макгрегор с воодушевлением ждет начала съемок, чтобы провести нить от молодого Кеноби, которого он играл, к мудрому старцу, роль которого исполнил Алек Гиннесс (1914-2000). "Я хочу лучше ощутить состояние Оби-Вана, когда его роль исполнял Алек Гиннесс. Я чувствую, что нажил себе седин и стал ближе к его возрасту, так что мне будет проще", - сказал он.

По сведениям журнала, съемки начнутся не раньше следующего лета. Ожидается, что общий хронометраж сериала составит порядка шести часов.

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