Центральные мероприятия "Ночи искусств" пройдут на 15 площадках в Москве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мероприятия акции "Ночь искусств", которая пройдет по всей России с 3 по 4 ноября, в столице охватят сотни локаций - музеи, театры, библиотеки и вокзалы. Центральные события будут организованы на 15 городских площадках, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Ночь искусств" мы проводим накануне Дня народного единства, девиз нашей акции - "Искусство объединяет", искусство - это универсальный язык. Акция пройдет в музеях, театрах, парках, центральные мероприятия состояться на 15 городских площадках, и это возможность творчески освоить пространство города, например, будет программа на московских вокзалах", - сказал Кибовский.

Он уточнил, что центральным событием акции станет премьера музыкального представления "Ночная симфония поездов", которая пройдет в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. А в холле Киевского вокзала выступит Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова, кроме того, там состоятся вокально-танцевальные флешмобы. А в международном аэропорту Шереметьево имени Пушкина пройдет музыкально-поэтический спектакль "Пушкин навсегда", в нем стихи поэта прозвучат в исполнении юных артистов, их выступление будет сопровождать Московский молодежный эстрадно-симфонический оркестр им. Владимира Шикина.

Мероприятия пройдут во всех округах Москвы, 11 событий состоится в парках, также программы подготовили культурные центры столицы, дома культуры, музейно-выставочные центры, образовательные учреждения. Ожидается, что площадки акции посетят около 200 тыс. человек. Кибовский уточнил, что в "Ночи искусств" примут участие более 500 артистов.