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Подготовленный к "Ночи искусств" спектакль "Алеко" может войти в репертуар МХАТа

Акция пройдет в столице в ночь на 4 ноября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подготовленный к "Ночи искусств" спектакль "Алеко" в случае успеха у зрителей может войти в постоянный репертуар Московского художественного академического театра имени М. Горького, сообщил в понедельник театральный режиссер Дмитрий Бикбаев на пресс-конференции в ТАСС.

"Во МХАТе имени Горького состоится премьера оперы "Алеко". Выпускница ГИТИСа Виктория Агаркова поразила всех, поразила экспертов, поразила жюри <...> Нам с Бояковым (художественным руководителем театра - прим. ТАСС) удалось договориться, что в случае интереса публики спектакль будет идти и дальше", - сообщил Бикбаев.

Он добавил, что центральной площадкой проекта станет Геликон-опера, где в формате превью можно будет увидеть все спектакли, подготовленные молодыми режиссерами. Важно, чтобы у спектаклей была возможность задержаться в афише театров, отметил Бикбаев.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы. В 2019 году акция пройдет в ночь на 4 ноября, под знаком Дня народного единства.

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