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Торжественное открытие "Ночи искусств" пройдет 3 ноября в театре "Геликон-опера" в Москве

Акция пройдет под знаком Года театра

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Торжественный старт ежегодной акции "Ночь искусств" будет дан в московском музыкальном театре "Геликон-опера" 3 ноября. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС театральный режиссер Дмитрий Бикбаев, занимающийся проектом.

"Торжественная церемония открытия состоится в московском музыкальном театре "Геликон-опера". И после нее уже пойдут премьеры по всей Москве", - сказал он.

Акция пройдет под знаком Года театра. Специально к "Ночи искусств" молодые режиссеры подготовили спектакли, премьеры которых пройдут в театрах Москвы.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.

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