Дни Эрмитажа и выставку западного искусства в Казани посетили более 4 тыс. человек

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек посетили выставку "Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов" в рамках дней Эрмитажа в Казани. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба центра "Эрмитаж-Казань".

"24 октября состоялось торжественное открытие выставки "Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910-1940-х годов в собрании Эрмитажа" в Центре "Эрмитаж-Казань" в музее-заповеднике "Казанский Кремль". С 24 октября стартовали Дни Эрмитажа в Казани. Программа включала в себя лекторий Государственного Эрмитажа, экскурсии и программы по выставке и показ фильма "Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве" с Константином Хабенским в главной роли. В Дни Эрмитажа выставку посетители 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Выставка будет работать в Казани до 24 мая 2020 года. На ней представлены произведения искусства Европы 1910-1940-х годов из собрания Эрмитажа - это хранящиеся в разных отделах музея предметы, созданные мастерами разных стран и поколений в различных художественных жанрах.

Комплекс Казанского кремля расположен в центре города, на мысу высокой террасы левого берега Казанки. Территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Общая площадь территории кремля составляет около 150 тыс. кв. м, наружный периметр стен - около 1,8 тыс. м.