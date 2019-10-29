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Фонд "Русский Букер" получил спонсорские предложения для возобновления премии

О закрытии премии было объявлено в сентябре

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Фонд "Русский Букер" получил ряд спонсорских предложений для возобновления закрытой ранее одноименной литературной премии. Об этом сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор фонда Игорь Шайтанов.

О закрытии премии "Русский Букер" было объявлено в сентябре 2019 года, однако фонд оставил за собой право возобновить ее работу в случае заключения нового соглашения о спонсорской поддержке.

"Сейчас появляются предложения, начали поступать звонки, я все предложения рассматриваю. Если будет реальное предложение, мы возобновим премию. Мы оставляем открытой возможность на такой исход в течение года", - сказал Шайтанов.

Он пояснил, что премия была закрыта по просьбе британских партнеров. "Фонд "Русский Букер", который владеет премией, пока что не закрыт. Пока фонд действует, мы можем принимать предложения и их рассматривать. Вся [физическая] деятельность приостановлена, он оставлен в спящем состоянии. Мы отказались от офиса, архивировали наши документы", - рассказал собеседник, добавив, что счета организации в конце года должны быть закрыты из добровольных пожертвований руководителей фонда.

Отвечая на вопрос, чем осложнен поиск финансирования, Шайтанов отметил, что не все предложения подходят фонду. К примеру, устроителям предлагали переезд из Москвы в другой город, где премию спонсировал бы регион. Также было предложение переформатировать устав и присуждать "Русский Букер" и за электронные книги. "Мы не могли согласиться на эти предложения. Мы не хотели бы менять статус премии, ее направление. Нам кажется, в том качестве, в каком "Русский Букер" существует, он и должен сохраняться", - добавил он.

О премии

Премия "Русский Букер" была основана в 1991 году как первая негосударственная премия в России после 1917 года. Присуждаемая ежегодно за лучший роман года на русском языке, она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны. Современное название носит с 2006 года. Председатель правления Фонда "Русский Букер" - баронесса Эмма Николсон - британский политик и общественный деятель.

Лауреатами премии в разные годы становились писатели Василий Аксенов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский и другие. В 2017 году лауреатом была названа Александра Николаенко с романом "Убить Бобрыкина. История одного убийства".

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