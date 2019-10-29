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Киноверсию спектакля по роману Владимира Мединского покажут в Германии и Польше

Премьера состоится в Москве 4 ноября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мировая премьера киноверсии спектакля Малого театра "Смута. 1609-1611 гг." по роману министра культуры России Владимира Мединского состоится в кинотеатре "Иллюзион" в Москве 4 ноября. Также в рамках федерального проекта "Театральная Россия" показы пройдут в городах России и в других странах, сообщили во вторник в пресс-службе проекта.

"С 1 по 10 ноября 2019 года федеральный проект "Театральная Россия" при поддержке Российского военно-исторического общества запускает показы киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." в постановке Государственного академического Малого театра на 1000 экранах. Показы пройдут не только в России, но и в Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, а также Германии и Польше", - сказали в пресс-службе.

Государственный академический Малый театр представил 10 мая 2018 года премьеру спектакля "Смута. 1609-1611 гг." по роману Мединского "Стена", посвященного событиям Смутного времени, в частности, осаде Смоленска войсками польского короля Сигизмунда. Режиссером-постановщиком стал народный артист России Владимир Бейлис, художником-постановщиком - Виктор Герасименко, видеоконтент для спектакля создал Дмитрий Герасименко. Среди исполнителей главных ролей - Валерий Афанасьев, Алексей Фаддеев, Олег Доброван, Александр Волков. В постановке также заняты студенты Театрального института имени Щепкина.

Премьера в Москве станет первым благотворительным показом в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России.

В регионах киноверсия спектакля будет представлена на различных культурных площадках. Помимо этого, постановку покажут в эфире центрального телевидения в Санкт-Петербурге, Омске, Екатеринбурге, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах. В тамбовской области киноверсия будет показана в каждой школе. Организатор региональных показов - федеральный проект "Театральная Россия" реализуются благотворительным фондом "Мир и Гармония" при поддержке Министерства культуры РФ.

В дополнение к кинопоказам будет организован Всероссийский творческий конкурс на лучший проект - сочинение или видеоролик - по спектаклю. Цель конкурса - привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с вопросами патриотизма в современном обществе, а также повышение интереса к истории России.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичГерманияРоссияПольша
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