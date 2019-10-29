Эйфман пообещал, что Детский театр танца в Петербурге будет иметь постоянный репертуар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Детский театр танца Бориса Эйфмана, официальное открытие которого состоится 16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, будет иметь постоянный репертуар. Об этом сообщил президент Академии танца и Детского театра танца Борис Эйфман во вторник на пресс-показе новой площадки.

"Мы в будущем планируем здесь силами детей академии создавать репертуарный театр. Это новое, потому что обычно, вы знаете, школы делают концертные программы, которые показывают зрителям, потом каждый год их меняют. Мы же будем делать спектакли, которые будут постоянно в репертуаре нашего театра", - сказал Эйфман журналистам.

Эйфман рассказал, что уже в 2020 году силами учеников академии на сцене Детского театра танца будет показан спектакль "Сильфида", а в конце будущего года - балет "Пиноккио", специально созданный для Академии танца. "Не хочу предугадывать события, но мы уже получили от японцев и от китайцев заявку на балет "Пиноккио". Как только мы поставим балет "Пиноккио", мы сразу же уедем в Азию с этим балетом", - добавил он.

Артисты балета XXI века

Детский театр танца примыкает к учебному корпусу Академии танца. Они образуют объединенное пространство, которое дает возможность юным воспитанникам академии проводить репетиции, спектакли, показательные выступления и балетные постановки, оттачивать свое мастерство в репетиционном зале и на новой сцене, оснащенной современным техническим оборудованием. Театральный комплекс включает в себя зрительный зал вместимостью около 500 мест с учебной сценой, репетиционный зал, раздевалки, гримуборные, мастерские и технические помещения.

"Нам удалось осуществить нашу мечту: мечта была такова, чтобы создать в Петербурге такой удивительный кампус, комплекс, который бы состоял из балетной школы, из общеобразовательной школы, из интерната и, конечно, театра танца. Конечно, мы надеемся, что эта гармония, которую мы сегодня получаем в таком хореографическом образовании, даст свой результат и мы в скором времени получим тех звезд балета, о которых мы мечтаем - звезд универсальных, которые получают очень широкое образование, и оно позволит нашим выпускникам действительно реализовать любую фантазию хореографа - то есть это артисты балета действительно XXI века", - сказал Эйфман.

Академия танца Бориса Эйфмана открылась в 2013 году на улице Большой Пушкарской, в ее состав вошли зал-трансформер, бассейн с тренажерным залом, 14 балетных залов, столовая и общежитие. Там проходят обучение дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет. Академия танца позиционируется как учебное заведение, соединяющее общее и среднее профессиональное образование с доминированием социальной направленности, а также как один из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Обучение, проживание (для иногородних детей) в Академии осуществляется на бесплатной основе за счет финансирования учредителя - комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Автор около 50 балетов, лауреат премий "Триумф" и "Золотая маска" Борис Эйфман известен в мире как основатель своего стиля в хореографии, базирующегося на синтезе классики и современного танца, философии и драматического искусства. Важную роль в его спектаклях играет психологическое начало, а также опора на литературу.