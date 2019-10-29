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Минкультуры поддержало предложение о присвоении Пелагее звания заслуженной артистки России

Предложение о присвоении звания будет направлено президенту Владимиру Путину

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Предложение о присвоении певице Пелагее звания заслуженной артистки РФ было поддержано министром культуры Владимиром Мединским. Его направят на рассмотрение президенту России Владимиру Путину в ближайшее время, сообщила пресс-служба министерства.

"Владимир Мединский поддержал обращение поклонников певицы Пелагеи с просьбой присвоить ей звание "Заслуженный артист РФ". Предложение о присвоении звания, согласно процедуре, будет направлено президенту РФ в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Осенью 2019 года поклонники певицы разместили петицию на имя министра культуры и президента с просьбой о присвоении ей почетного звания.

Пелагея (Телегина) - российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов (португальские, испанские, грузинские, узбекские, татарские и т.д.).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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