Эстафета Всероссийского театрального марафона перешла от Пскова к Великому Новгороду

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Великий Новгород принял от Пскова Всероссийскую театральную эстафету. Торжественная передача символа марафона - статуэтки в форме веера - прошла во вторник на сцене новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского, передает корреспондент ТАСС.

Символ Года театра представляет собой статуэтку с изображением гербов всех 85 субъектов Российской Федерации. С другой стороны, он напоминает древнегреческий амфитеатр и одновременно - олимпийский факел, олицетворяющий духовную миссию сценического искусства.

"Сегодня Великий Новгород принимает Всероссийский театральный марафон. Мы принимаем эстафету от наших соседей - представителей Псковской области. Помимо торжественной церемонии передачи символа театрального марафона, к нам приехал с гастрольным туром Псковский академический театр драмы им. Пушкина", - сказала журналистам в ходе торжественной церемонии зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Также она рассказала, что региональная программа Года театра в Новгородской области достаточно насыщенная: кроме событийных мероприятий пройдет международный архитектурный конкурс на разработку концепции реконструкции новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского, а в рамках национального проекта "Культура" запланирован ремонт еще одного театра в Великом Новгороде - для детей и молодежи "Малый". Кроме того, Кирилова отметила два международных театральных фестиваля: "Царь-сказка", который прошел в апреле этого года, и фестиваль Ф. М. Достоевского, стартующий 6 ноября в областном центре и городе Старая Русса.

После торжественной церемонии передачи символа марафона артисты Псковского театра драмы им. Пушкина представили новгородским зрителям спектакль "Ревизор", а в среду на сцене академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского пройдет постановка "Отелло" и детский спектакль "Чук и Гек". "Я уверена, что это крупное масштабное событие позволит новгородцам приобщиться к театральной культуре, познакомиться с творчеством в самых различных направлениях", - сказала журналистам заместитель министра культуры Новгородской области Илианна Петрова.

Новгородские актеры, в свою очередь, передадут символ Всероссийского марафона в Ленинградскую область, где 1 и 2 ноября покажут три постановки: "Иван да Марья", "Незамужняя женщина" и "Семейное счастье".

О марафоне

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в форме театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.