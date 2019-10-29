Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Восьмая Московская международная биеннале современного искусства торжественно открылась в Новой Третьяковке на Крымском валу во вторник вечером. Основной проект "Ориентирование на местности" объединил работы 34 художников их разных стран, также посетители смогут увидеть произведения из венской галереи Альбертина.

"Мы очень рассчитываем на то, что эта биеннале станет не менее успешной, чем предыдущие. Нам бы хотелось, чтобы то невероятное время открытий мирового современного искусства перекликалось с тем, что мы планируем делать в этом пространстве, посвященном самым актуальным проблемам. Для нас огромная радость и ответственность принимать работы из Альбертины. И я бы хотела отметить, что никто раньше из нас не сталкивался с таким форматом показа современного искусства в такой архитектуре и в таком диалоге", - сказала во время церемонии открытия гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Директор галереи Альбертина Клаус Альбрехт Шредер в свою очередь поблагодарил всех, кто принимал участие в создании выставки. "Огромное спасибо художникам, без которых невозможна была бы эта биеннале. Благодаря им мы можем наслаждаться этим искусством, видео, фото, картинами и всем, что здесь представлено", - сказал Шредер. Музей представил для биеннале 11 картин художников XX века.

Президент биеннале Юлия Музыкантская отметила, что для организаторов было большой ответственностью "создать необходимые для любого мирового музея условия, потому что зал, в котором мы находимся, Третьяковка получила только в апреле и его состояние было далеко от музейного".

"Мне кажется, что в этом проекте очень важно, что мы смогли соединить художников из разных поколений, стран и даже культур", - сказала она.

Основной проект и специальные программы

Для публики биеннале будет открыта с 31 октября и продлится до 22 января 2020 года. В основном проекте принимают участие 34 художника из 11 стран.

В рамках сотрудничества с биеннале "Яндекс" подготовил карту выставок в городе и рассказы о каждой из них. Ознакомиться с ними можно в бесплатном приложении, которое разработано на технологиях платформы "Большой музей" и доступно на устройствах iOS и Android.

В программу биеннале также вошли образовательные лекции, которые проведут директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова и другие эксперты. Посетителям также покажут цикл документальных фильмов о творчестве художников XX века - Ильи Кабакова, Эрика Булатова и других.