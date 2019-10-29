Валерий Гергиев впервые проведет Международный московский фестиваль "Зарядье"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет, ведущие солисты оперной труппы, хор, "Страдивари-ансамбль" и Симфонический оркестр Мариинского театра станут участниками I Международного московского фестиваля "Зарядье", который открывается в среду в Москве. Художественным руководителем смотра стал Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

"C 30 октября по 4 ноября в Москве впервые пройдет Международный московский фестиваль "Зарядье". Площадкой фестиваля станут Большой и Малый залы Московского концертного зала "Зарядье", - уточнили в пресс-службе.

Фестиваль откроет выступление обладателя Гран-при и первой премии прошедшего XVI Конкурса им. Чайковского, пианиста Александра Канторова и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Они исполнят вступление к опере "Хованщина" "Рассвет на Москве-реке" Модеста Мусоргского, Пятый концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса, "Болеро" Мориса Равеля и "Фантастическую симфонию" Гектора Берлиоза.

1 ноября Канторов выступит сольно с программой из сочинений Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Игоря Стравинского. Также гостей фестиваля ждут концерты Симфонического оркестра и "Страдивари-ансамбля" Мариинского театра при участии молодых инструменталистов, в том числе лауреата второй пианистической премии XVI Конкурса им. Чайковского Мао Фудзита и обладателя первой премии прошедшего смотра среди скрипачей Сергея Догадина.

В оперной программе фестиваля "Зарядье" будут представлены первая премьера Мариинского театра в текущем сезоне "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси, а также концертное исполнение оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" и "Иоланта" Петра Чайковского.

Музыкальный форум завершится 4 ноября двумя концертами Симфонического оркестра Мариинского театра и пианиста Дениса Мацуева под управлением Гергиева. "В дневной программе (16:00) музыканты исполнят "Павану усопшей инфанте" Мориса Равеля, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Родиона Щедрина и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского, в вечерней (20:00) - Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева", - уточнили в пресс-службе.