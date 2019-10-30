Максим Фадеев передал права на песни артистам своего лейбла

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский продюсер Максим Фадеев расторг договор с артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар. Об этом он сообщил в среду на YouTube-канале лейбла Malfa.

"Компания Malfa расторгла контракты со всеми артистами лейбла без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав. За исключением только двух артистов, с которыми идут судебные споры", - сообщил Фадеев, не уточнив, о ком идет речь. В пресс-службе лейбла отказались комментировать ситуацию.

По словам продюсера, лейбл изменит формат работы: вместо более чем 30 артистов будет заниматься раскруткой только одного-двух музыкальных проектов в год.

"Поскольку компания разрослась до невероятных объемов и размеров, которые было практически невозможно контролировать, я принял решение, что я хочу реструктуризировать полностью компанию и ее сущность, то есть внутренний посыл <…> Компания будет настроена на очень четкую работу на одного или двух артистов в год. Поэтому мы сможем сосредоточиться и выдавать лучший продукт, чем у нас был", - заявил он.

На момент публикации с официального сайта Malfa удалена страница с перечнем артистов лейбла.

Максим Фадеев начинал карьеру как автор-исполнитель и аранжировщик. После неудачных попыток передать свой материал на радио и телевидение в начале 1990-х годов он принял решение работать продюсером. Первым таким проектом стало сотрудничество с певицей Линдой. В 2000-х Фадеев запустил свой продюсерский центр, подопечными которого стали группа Serebro, певица Наргиз (Закирова), проект Molly и другие.