Полпред Матовников предложил проводить выставки современного искусства Кавказа за рубежом

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников предложил проводить выставки современного искусства Северного Кавказа в разных регионах России и за рубежом. Об этом он сообщил ТАСС в среду во время осмотра Первой биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" в московском Центре дизайна Artplay.

"Выставка должна перемещаться. Думаю, что и на Кавказе она должна присутствовать - благодаря Министерству по делам Северного Кавказа мы можем сделать ее постоянно действующей там и компоновать, чтобы выезжать в различные регионы России и за рубеж, что немаловажно", - сказал он.

Выставка демонстрирует, что Северный Кавказ идет в ногу со временем и представляет современное искусство в самых разных его направлениях. "Мы показываем тех творческих людей, которые вышли с Кавказа. Они живут по всему миру, но это творчество Серверного Кавказа - показывая их творчество, мы тем самым показываем Северный Кавказ. Здесь очень много доброты в картинах. Это очень интересная и оригинальная выставка", - добавил Матовников.

По словам заместителя министра по делам Северного Кавказа Арсена Гаглоева, состав участников биеннале подтверждает, что регион богат на талантливых и перспективных мастеров.

"Очень важно, чтобы их творчество увидели жители не только Москвы, но и других городов России. В рамках специальной подпрограммы, направленной на реализацию информационной политики Северо-Кавказского федерального округа, Минкавказ России всячески поддерживает целый комплекс инициатив, направленных на выстраивание положительного имиджа Северного Кавказа - тематические фестивали, выставки, бизнес-форумы, пресс-туры и другие форматы, ориентированные на прямой диалог с людьми", - сказал он ТАСС.

Куратор биеннале Заира Астемирова провела для гостей экскурсию по выставке и рассказала о ключевых работах. Полпред президента в СКФО пообщался с художниками Тимуром Мусаевым-Каганом, Русланом Магомедовым и Жанетой Тахтамыш, которая подарила ему сборник стихотворений поэта Хизира Тахтамышева "10 секунд мудрости".

Участники и проекты

Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" проходит с 25 по 31 октября. Экспозиция, вход на которую свободный, объединила около 500 работ художников из разных стран. Одной из главных работ биеннале стала инсталляция осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященная памяти жертв бесланской трагедии и созданная по мотивам мемориала, установленного в Турции. Также на выставке представлено "живое" граффити художника Руслана Магомедова, который создает новую работу в дни биеннале, расписывая территорию Artplay.

Рустам Яхиханов, Вадим Каджаев, Марат Кесаев представляют классическую живопись и графику, а реалистическую линию продолжают графические работы художников махачкалинской школы от Юсупа Ханмагомедова, Магомеда Даудова, Андрея Гончара и Этери Мусаевой. Также представлены работы знаменитых осетинских скульпторов - Лазаря Гадаева (посмертно) и Георгия Сабеева.

Впервые в Москве можно увидеть работы молодых авторов - Айдемир Нехай презентует серию видео- и фоторабот о жизни молодежи в Нальчике, Артур Мижев - серию каллиграфических работ по мотивам карачаевских народных пословиц, Динара Казакова - видеоинсталляцию, Дана Абитова - серию графических портретов.

Традиционные ремесла в современной интерпретации представляют авторы из Кабардино-Балкарии Милана Халилова (работает с войлоком и видеоартом), Руслан Мазлоев (работает с арджэном - адыгской циновкой), Милана Хацукова (керамика), которые на биеннале проводят авторские мастер-классы.

Экспозицию дополняют фотографы кавказского происхождения: московский фотограф Лев Мелихов, работы фотохудожников из Израиля Даниэля Гентелева и Рустама Байрамова, а также проект #FollowMeTo, который был создан Мурадом и Натальей Османн.

Биеннале сопровождает музыкальная экспериментальная программа, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы на основе традиционных ремесел. Организаторами биеннале выступают Министерство по делам Северного Кавказа, агентство ТАСС, Фонд современного искусства Кавказа, центр дизайна Artplay.