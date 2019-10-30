В Румынии открылась неделя российского фильма

БУХАРЕСТ, 31 октября. /ТАСС/. Неделя российского фильма началась в среду в бухарестском кинотеатре "Эфорие" демонстрацией киноленты "На службе Петра Великого" (в российском прокате "Тобол") режиссера Игоря Зайцева.

Неделя проводится в Румынии уже в 10-й раз. Она является составной частью проходящих сейчас в стране Дней российской культуры. В этом году новые российские киноленты различных жанров - исторические, приключенческие, комедийные, научно-фантастические - будут показаны как в Бухаресте (30 октября-2 ноября), так и в Клуже-Напоке (1-3 ноября).

В программе - "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина, "Экипаж" Николая Лебедева, "Прыжок" (в российском прокате "Движение вверх") Антона Мегердичева, "Проект" (в российском прокате "Черновик") Сергея Мокрицкого, "Трудности выживания" Евгения Торреса и "Вечная жизнь Александра Христофорова" Евгения Шелякина.

По просьбе публики продолжительность праздника российского кино была увеличена на один день: 3 ноября будут показаны три ленты "Ленфильма" - "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Чужая жизнь" Виктора Татарского и "Петербург. Только по любви" Аксиньи Гог, Натальи Назаровой, Оксаны Бычковой, Натальи Кудряшовой, Анны Пармас, Авдотьи Смирновой и Ренаты Литвиновой.

"Программа составлена таким образом, чтобы дать зрителю представление о сегодняшнем дне российского кино, - подчеркнул на пресс-конференции перед открытием недели кинокритик Дмитрий Савельев, - показать разнообразие жанров и стилей, многочисленных авторов". С румынскими зрителями встретились продюсеры фильма "Проект" Наталья Мокрицкая и Юлия Брагина, а также исполнитель главной роли в этом фильме Никита Волков, режиссеры фильмов "Балканский рубеж" и "Трудности выживания" Андрей Волгин и Евгений Торрес.

Неделя российского фильма организована бухарестским Российским центром науки и культуры (РЦНК) при поддержке Минкультуры РФ.