Джазмен Чик Кориа рассчитывает выступить в нескольких городах России

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американский джазмен Чик Кориа рассчитывает выступить с новыми концертами в России - на этот раз за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также организовать совместный гастрольный тур с саксофонистом Игорем Бутманом. Об этом он рассказал в среду в краткой беседе с корреспондентом ТАСС по завершении своего единственного концерта в Вашингтоне в рамках мирового тура. Нынешние гастроли джазмена приурочены к выходу его нового альбома Trillogy 2, записанному вместе с контрабасистом Кристианом Макбрайдом и ударником Брайаном Блейдом.

"Вы знаете, я неоднократно бывал в России. Однако в данный момент я не вижу планов [выступать] в России", - сказал Кориа. Тем не менее, отметил он, это совершенно не означает, что новые приезды в Россию не состоятся. "Я говорил несколько раз с [художественным руководителем Московского джазового оркестра] Игорем Бутманом насчет того, чтобы вместе с ним организовать тур. Пока, впрочем, это не реализовано. Однако я бы в какой-то момент хотел [осуществить эти замыслы]. И я хотел бы поездить по большему числу городов России, а не просто в Москву и Санкт-Петербург", - подчеркнул Кориа.

Его выступление с Блейдом и Макбрайдом состоялось в среду вечером на сцене концертного зала "Стратмор", расположенного в одном из ближайших пригородов Вашингтона - Северной Бетесде (штат Мэриленд). Трио исполнило, в частности, произведения с нового диска, включая джазовые стандарты.

В одном из интервью Кориа признавал, что на его творчество всегда оказывала влияние классическая музыка, прежде всего такие композиторы, как Бела Барток (1881-1945), Игорь Стравинский (1882-1971), Александр Скрябин (1872-1915), Скарлатти и Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791). Джазмен 22 раза получал американскую музыкальную премию Grammy, выдвигался на нее более 60 раз.