Посол РФ: процесс обмена картин Рериха на лист Мирославова Евангелия активно продвигается

БЕЛГРАД, 31 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Процесс обмена семи полотен Николая Рериха на лист старейшей сербской рукописи - Мирославова Евангелия активно продвигается. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Процесс активно продвигается. <...> это один из примеров высокого доверия и понимания на государственном уровне между Россией и Сербией. Соглашения об обмене культурными ценностями, как правило, достигаются при очень позитивном развитии отношений. Другими словами, обмен культурными ценностями происходит, когда есть уверенность, что они не пропадут ни для одной из сторон", - заявил дипломат.

"У нас абсолютно ясное осознание того, что лист Мирославова Евангелия - это духовная святыня и огромная ценность для сербского народа. Думаю, что вскоре документ, подписанный в ходе визита в Белград премьера Дмитрия Медведева, будет ратифицирован обеими сторонами, и тогда можно будет произвести этот обмен. Это непростой процесс, потому что здесь правовое оформление играет весьма важную роль", - пояснил он.

Вопрос возвращения страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда корр. ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.

Древнейшая сербская рукопись

Мирославово Евангелие было написано около 1180 года. Это древнейший кириллический памятник сербской письменности. Хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. С недавнего времени на копии Мирославова Евангелия дают клятву президенты Сербии, вступая в должность.

Около 1845 года архимандрит Порфирий (Успенский) обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Он изъял из нее один лист и вывез его в Россию. Евангелие вернулось в Сербию в 1896 году, когда монастырь посетил сербский король Александр Обренович. В благодарность за оплату долгов монастыря монарху подарили самую древнюю сербскую книгу.

Унесенный войной Рерих

Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года. Речь идет о картинах "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, картина известна также под названием "Благовест"), "Благие посетившие" (1923, известна и под названием "Святые гости"), "Берендеи. Деревня" (1921, также известна под названием "Деревня Берендея"), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922) и двух эскизах костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

По некоторым данным, одну из картин Рерих подарил белградскому музею. В Сербию привезли и другие работы Рериха в рамках выставки, посвященной его творчеству. Начавшаяся Вторая мировая война помешала вернуть экспонаты в Россию.

Ранее еще 10 картин Рериха были обнаружены в Загребе. Это картины "Идолы. Языческая Русь" (1913), "Тибетский стан" (1931), "Шествие утра" (1931), "Путь на Кайлас" (1931), "Канченджанга" (1924), "Ашрам" (1931), "Жилище Такура" (1931), "Ташидинг" (1924), "Паранирвана" (1927), "Приказ учителя" (1931).