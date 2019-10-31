Умер бывший участник петербургской джазовой группы Billy's Band Антон Матезиус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Бывший участник популярного петербургского джазового коллектива Billy's Band, баянист и перкуссионист Антон Матезиус умер на 47-м году жизни.

"Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались. Спасибо, прости, прощай. Дорогой Антон Матезиус", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" лидер группы Билли Новик

Антон Матезиус родился 24 февраля 1973 года в Ленинграде. Окончил Ленинградскую музыкальную школу и медицинское училище №1. В период с 2001 по 2016 год он играл в составе группы Billy's Band, участвовал в записи более десятка ее альбомов. Впоследствии занимался сольными проектами и сотрудничал с разными музыкальными коллективами.