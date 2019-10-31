Фильм из Северной Македонии откроет кинофестиваль Arctic open в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Картина режиссера из Северной Македонии Теоны Стругар Митевски "Бог есть, ее зовут Петруния" станет фильмом открытия III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельской области. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

"Мы готовы объявить фильм открытия, это картина македонского режиссера Теоны Стругар Митевски "Бог есть, ее зовут Петруния", показанная в феврале на Берлинском фестивале", - сказала Статикова.

В Архангельске картину представит продюсер фильма Вук Митевски. По сценарию 32-летняя Петруния неожиданно выигрывает традиционно мужское состязание по нырянию в прорубь за крестом, чем вызывает негодование всей ортодоксальной общественности страны.

"Решающим критерием отбора для фильма открытия кинофестиваля в Архангельске стало слово "открытая", в данном случае "открытая Арктика". Открытая для тех, кто готов говорить и обсуждать вместе те проблемы, которые встают перед обычным человеком в современном обществе. Спектр социальных тем, которые поднимают македонские кинематографисты, очень созвучен и нам. Это остроумный и человеческий фильм, в котором, как в зеркале, отражены все мы", - отметила собеседница агентства, пояснив, что это будет российская премьера картины.

Российские премьеры

В конкурсную программу фестиваля вошло 58 фильмов из России, Канады, Швеции, США, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии. Организаторы отмечают большое количество картин из Канады в этом году, особенно в программе короткометражного кино.

Вне конкурса будет показано около десяти работ. Хедлайнером фестиваля станет канадский режиссер Дени Котэ, в конкурсе он представит картину "Антология потерянных городов", вне конкурса состоится российская премьера его фильма Wilvox.

Еще одна премьера - фильм "Белый белый день" исландского режиссера Хлинюра Палмасона, который работает в Дании. Его фильм "Зимние братья" в 2018 году в Архангельске получил приз за лучшую режиссуру. В новом фильме действие происходит в маленьком исландском городке, где начальник полиции начинает подозревать местного жителя в том, что у него был роман с его женой, которая недавно погибла в автомобильной аварии.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коношского района. Второй кинофестиваль Arctic оpen проходил в Архангельске в 2018 году, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые посмотрели более 5 тыс. человек.