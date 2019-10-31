Призовой фонд первой Московской арт-премии в современном искусстве составит 33 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Деятели современного искусства с 5 ноября по 31 декабря смогут подать заявку на участие в конкурсе на получение Московской арт-премии, суммарный призовой фонд которой составляет 33 млн рублей, сообщил в четверг журналистам координатор проекта, представитель Фонда развития современного искусства (ФРСИ) Иван Лыкошин.

По его словам, вручение премий правительства Москвы в сфере современного искусства проводится впервые, итоги будут подведены весной 2020 года, церемония награждения - в парке "Зарядье". Оператор проекта - Фонд развития современного искусства при поддержке столичного департамента культуры.

"В конкурсе могут участвовать все люди, которые занимаются современным искусством в любом из его проявлений. Работы делятся на пять категорий весьма условных: современные изобразительное искусство и архитектура, музыка, театр, литература и кино. <...> Каждая из пяти номинаций подразумевает три места, призовой фонд в каждой номинации составит 6 млн рублей: за первое место лауреат получает 3 млн рублей, за второе - 2 млн рублей и за третье - 1 млн рублей", - сказал Лыкошин.

Как уточнил директор парка "Зарядья" Иван Демидов, в арт-конкурсе также учрежден гран-при в размере 3 млн рублей. По его словам, первая столичная премия в области современного искусства в дальнейшем станет ежегодной. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 5 ноября до 31 декабря электронной форме на сайте проекта. Голосование будет проводится электронно, за чем также можно будет проследить в режиме онлайн.

"Главные критерии приема проектов: "в Москве", "о Москве", "про Москву". <...> К рассмотрению допускаются проекты и произведения за период 2017-2019 гг., созданные или реализованные в Москве, или по заказу московских учреждений культуры, или тематически или сюжетно связанные с Москвой", - пояснил Лыкошин.

Он уточнил, что победителей определяет голосование экспертного совета, в состав которого вошли ведущие деятели современного искусства, руководители московских музеев, галерей, представители профессиональных творческих союзов: директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка "Зарядье" Иван Демидов, зампедседателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, урбанист Петр Кудрявцев, театральный критик Роман Должанский и др.