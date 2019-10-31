Краснодарский государственный цирк впервые отремонтируют за почти 50 лет

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Власти региона направили около 2 млрд рублей на капитальный ремонт Краснодарского государственного цирка, завершить который планируют к 2024 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"Краснодарский цирк отремонтируют в течение четырех лет. На эти цели из краевого бюджета выделено почти 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Работы предусматривают замену кровли, укрепление грунта, ремонт стен и полов, также планируют оборудовать летнее фойе и гостевую парковку для автомобилей. "Здание будет оснащено высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием, расширится функциональное назначение зрительного зала", - пояснила пресс-служба.

Техническое задание на проведение ремонта уже подготовлено, в ближайшее время документы направят в региональный департамент строительства.

В министерстве культуры края ТАСС уточнили, что здание цирка введено в эксплуатацию в 1971 году, ремонтные работы там ни разу не проводили. В 2014 году цирк перешел из федеральной собственности в региональную.

По данным пресс-службы, ремонт проведут по краевой госпрограмме "Развитие культуры", общий объем ее финансирования на 2019-2023 годы составляет 2,25 млрд рублей.