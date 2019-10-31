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Лавров поблагодарил "Бурановских бабушек" за сохранение традиционного искусства

Каждая из артисток обняла министра, отметив при этом, что у главы МИД РФ очень трудная работа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил коллектив "Бурановские бабушки" за поддержку традиционной культуры. В четверг участницы коллектива выступили в Доме приемов МИД РФ в рамках презентации инвестиционного и экономического потенциала Удмуртской Республики, на которой, помимо Лаврова, присутствовали глава региона Александр Бречалов и представители иностранных дипмиссий.

После выступления каждая из артисток обняла вышедшего к ним министра, отметив при этом, "что у него очень трудная работа".

"Мы вас очень любим еще с тех пор, когда вас незаслуженно засудили на "Евровидении". Вы достойны были первого места, - с улыбкой обратился к ним Лавров. - Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете это традиционное искусство и делаете его современным".

"Я знаю, что вы недавно потеряли одну из своих солисток Наталью Яковлевну [Пугачеву]. Мы будем поминать ее. Вам желаем здоровья и новых творческих успехов", - добавил глава МИД РФ.

"Бурановские бабушки" - российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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