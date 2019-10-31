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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Блогеры и руководители СМИ обсудят подростковые медиа на культурном форуме в Петербурге

Также на форуме юные авторы популярных каналов и блогов с миллионными просмотрами в формате стендап-шоу представят свои медиапроекты
Описание
© Виктория Виатрис/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Юные звезды YouTube и соцсетей впервые примут участие в секции "Массовые коммуникации" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) в середине ноября. Об этом в четверг сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

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"Подростки - авторы каналов и блогов с миллионной аудиторией впервые примут участие в секции "Массовые коммуникации", работу которой возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. В этом году отдельный блок секции посвящен СМИ, ориентированным на подростковую аудиторию. Это самые активные пользователи новых медиа в силу возраста. При этом медиапроектов, рассчитанных на аудиторию от 10 до 15 лет, не так много", - говорится в сообщении.

В Главном штабе Эрмитажа 15 ноября эксперты круглого стола "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" обсудят, как вовлечь юных пользователей в создание новостных, культурных и образовательных СМИ. "Его участниками станут заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, руководитель студии "Медиа-Артек" Ксения Рудич, видеоблогер, актер и певец Влад Красавин, главный редактор журнала Phosphore (Франция) Дэвид Гройсен, консультант в области стратегий и инвестиций, продюсер медиапроектов Аджай Гоял (Индия)", - добавили в департаменте.

В рамках секции также пройдет питчинг-сессия, на которой юные авторы популярных каналов и блогов с миллионными просмотрами и аудиторией в формате стендап-шоу представят свои медиапроекты. В ней примут участие: одна из авторов YouTube-канала "Лучшие подружки" Виктория Зелик, авторы канала Sasha Ice с почти двухмиллионной аудиторией подписчиков Александра и Софа Набатчиковы, агент продюсерского центра Kid likes Cinema Production Елизавета Майер, ученик школы бизнеса и развития для детей KidsDevelop, автор идеи репетиторов-детей TuteKids Даниил Кучера.

ПМКФ пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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