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Директору ГМИИ им. Пушкина Марине Лошак вручили японский орден Восходящего солнца

Церемония награждения прошла в резиденции посла Японии в России
Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ Айнура Юсупова Наталия Крючкова/ТАСС
Описание
Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ Айнура Юсупова
© Наталия Крючкова/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак получила одну из высших наград Японии - орден Восходящего солнца (золотые лучи с шейной лентой). Также орденом Восходящего солнца (золотые и серебряные лучи) награждена ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель восточной графики Пушкинского музея Айнура Юсупова.

Церемония награждения прошла в четверг в резиденции посла Японии в России. Лошак и Юсупову наградили за вклад в продвижение японо-российских обменов в области искусства и развитие взаимопонимания между народами двух стран.

"Сегодня самый радостный день - вручение орденов. И вместе с вами я хотел бы от всей души поздравить госпожу Лошак и госпожу Юсупову с награждением орденами Его Величества императора Японии", - сказал посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Он добавил, что впервые побывал в Пушкинском музее в 1978 году, когда был студентом. "Я сохраняю тот восторг, который тогда почувствовал. С тех пор я бывал в нем очень много раз", - вспомнил дипломат.

Лошак поблагодарила за оказанную часть. "Это очень приятный момент, мне кажется, уникальный момент в моей жизни, когда я получаю такую высокую награду, связанную с моей любимой страной и от моей любимой страны. Не могу назвать места, кроме места, где родилась и живу, которое было бы настолько моим, как Япония. Не знаю, с чем это связано, может быть, в своей прошлой жизни я родилась в Японии", - сказала она.

Орден Восходящего солнца учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им награждены более 50 граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии. Среди них - музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, режиссер Юрий Любимов, танцовщики и балетмейстеры, народные артисты СССР Борис Акимов и Владимир Васильев, генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

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Россия
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