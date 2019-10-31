Учащиеся Академии русского балета им. Вагановой представят гала-концерт в Греции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Учащиеся одного из ведущих балетных образовательных учреждений мира - Академии русского балета имени Агриппины Вагановой - представят в Афинах серию из трех гала-концертов, первый из которых состоится в пятницу.

"В дни осенних школьных каникул учащиеся академии отправятся в Грецию. 1, 2 и 3 ноября в афинском Christmas Theater (крытый Олимпийский стадион, Галаци) они представят гала-концерт, в программе которого большая сюита из балета "Фея кукол", "Танцы часов" из оперы "Джоконда" и Розовый вальс из балета "Щелкунчик", - говорится в сообщении академии.

Отмечается, что в поездке примут участие 52 студента средних и старших классов и курсов академии. В пресс-службе федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" журналистам сообщили, что они выступят с признанными мастерами балетной сцены Виталием Амелишко и Никой Цхвитария, которые являются выпускниками петербургской академии и солистами Самарского театра оперы и балета (до 2018 года были артистами Мариинского театра).

Организаторами гастролей выступают "Росконцерт" и компания We Production, специализирующаяся, в частности, на организации и проведении культурных мероприятий в Греции.

Академия русского балета имени А.Я. Вагановой, в прошлом году отметившая 280-летний юбилей, входит в число старейших балетных школ мира. Вагановскую академию прославили не только знаменитые балетмейстеры, такие как Жюль Перро и Мариус Петипа, но и талантливые выпускники, в том числе Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, Наталия Дудинская, Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева и многие другие.