Новая версия спектакля по роману Юрия Полякова станет первой премьерой в МХАТ им. Горького

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "36 часов из жизни одинокого мужчины" по роману Юрия Полякова "Грибной царь", которая стала вторым обращением к тексту заслуженного артиста России Александра Дмитриева, пройдет в пятницу на сцене Московского художественного академического театра им. Горького.

Спектакль Дмитриева по этому же произведению был поставлен в МХАТ им. Горького в 2011 году. "Перезагрузка, новая версия спектакля связаны с тем, что первая премьера состоялась девять лет назад, во-первых, за это время театральные технологии поменялись, во-вторых, пьесу необходимо актуализировать, нужны новые решения, и мы иными способами сценографическими и методологическими подходим к этому материалу. По сути это новый спектакль на основе того же текста", - сказал ТАСС исполнитель главной роли в обеих версиях Валентин Клементьев.

По его словам, новое название спектакля является вторым названием романа Полякова. "Почти все исполнители остаются теми же самыми, но это принципиально новая версия, которая изначально репетировалась как новый спектакль, сейчас позиционируется как премьера", - добавил актер.

Жанр спектакля определен как остросатирическая социальная драма, он рассказывает о жизни современного бизнесмена. Специально для второй версии постановки была создана новая редакция текста и радикально изменена сценография. "Роман написан уже достаточно длительное время назад, а играем мы его сейчас, естественно, мы пытаемся абсолютно перенести это на сегодняшний день. Существенных изменений нет, но люди нашего времени все же отличаются от людей десятилетней давности", - поделился Клементьев.

Художественное оформление для спектакля создавала Алиса Меликова, ранее сотрудничавшая с театрами "Практика", "Современник", Театре на Таганке и другими. Также в спектакле задействованы заслуженные артисты РФ Ирина Фадина, Сергей Галкин, Борис Бачурин, Татьяна Шалковская, артисты Эльвира Цымбал, Анастасия Рубеко, Кирилл Зайцев и другие. Премьера состоится в рамках театрального фестиваля пьес Юрия Полякова "Смотрины", который пройдет в Москве с 1 по 13 ноября.