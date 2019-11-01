Театр Олега Табакова возвращает на сцену свой легендарный спектакль "Ревизор"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова продолжает возвращать на сцену свои легендарные спектакли. В прошлом сезоне это была "Матросская тишина", в нынешнем сезоне это будет не менее легендарный "Ревизор", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина, добавив, что в пятницу состоится пресс-прогон возобновленного спектакля, премьерные показы которого пройдут 7 и 9 ноября.

"Ревизор" - это легенда Театра Табакова, - констатировала собеседница агентства. "И если "Матросская тишина" - легендарная трагедия, то "Ревизор" - легендарная комедия", - уточнила она.

По словам пресс-атташе театра, в 1991 году Олег Табаков позволил своим ученикам поставить и сыграть знаменитую пьесу Гоголя. Успех превзошел тогда все ожидания. Спектакль, на котором по воспоминаниям современников, смеялись все, немало побродил по свету и вернулся в свой дом - он будет идти на новой сцене, что на Сухаревской площади.

Собственным мнением по поводу возрождения "Ревизора" поделился художественный руководитель театра Владимир Машков. "Мне кажется, что потенциал спектакля был не до конца исчерпан, поэтому мы в нашем театре решили вернуться к этой пьесе Гоголя. Конечно, это будет другой спектакль, ведь и мы стали другими", - заявил худрук.

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"В "Ревизоре" мы продолжим исследовать природу фантастического обмана: как вышло, что тот, кто "мошенников над мошенниками обманывал", сам так жестоко обманулся? И почему сюжет о заезжем промотавшемся юнце, принятом за ревизора из Санкт-Петербурга, оказался бессмертным?" - определил идею нового спектакля режиссер Сергей Газаров.

При этом он отметил, что "Ревизор" не изменит своему жанру. "Конечно, это комедия и всегда останется комедией. Но я хочу рассмотреть и драму умнейшего, страшнейшего человека - Городничего. Как же его обманул двадцатидвухлетний Хлестаков? Может ли это вообще произойти в жизни, например, сегодня?" - задался вопросами постановщик.

"А Хлестаков? - продолжил он. - Такого человека нет, не может быть. Это воздух. Он никого не обманывает, он фантазирует - это полет души. А вот почему верят воздуху, боятся воздуха, почему слушают сумасшедших и не доверяют себе? Это вопросы, которые совсем в другую сторону разворачивают эту пьесу Гоголя".

В роли городничего Сквозник-Дмухановского, как и прежде, Владимир Машков. Роль грозного градоначальника станет для него второй после возвращения на театральные подмостки. Как известно, первой был Абрам в "Матросской тишине".

Художник-постановщик спектакля - Александр Боровский, художник по костюмам - Мария Боровская.

В спектакле заняты звезды Театра Олега Табакова, его ученики: Александр Марин, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Сергей Беляев, Александр Воробьев, Александр Фисенко, Яна Сексте и другие. Не случайно, что премьера "Ревизора" проходит в рамках фестиваля "Атом Солнца", посвященного памяти Олега Павловича Табакова.