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Хибла Герзмава не считает Анну Нетребко конкуренткой на оперной сцене

Певица подчеркнула, что "у каждого есть своя планка и своя ступень, поэтому сравнивать никогда не надо"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Певица Хибла Герзмава не рассматривает свою коллегу Анну Нетребко как конкурентку на оперной сцене, поскольку они очень разные. Таким мнением Герзмава поделилась в интервью ТАСС в Нью-Йорке, где в пятницу состоится ее концерт в Карнеги-холле.

"Аня - одна из первых певиц моего поколения, которая сделала мировую карьеру, чем я горжусь, - отметила собеседница агентства. - И я очень дорожу дружбой с ней - то, что она делает, это потрясающе, и здесь, в Нью-Йорке, Аня - настоящая звезда". "Но у каждого есть своя планка и своя ступень, поэтому сравнивать никогда не надо, - считает певица. - У меня есть в жизни своя ступень, которая связана с Метрополитен-опера, с концертами в Карнеги-холле, что для меня очень важно, потому что Нью-Йорк и Карнеги - еще одна планка в карьере".

"Вообще я спокойно отношусь, что мы становимся звездами: становимся более популярными, что нас узнают, - заметила она. - Это всегда очень приятно, но я не делаю из этого какого-то бума в своей жизни. У меня другие важные приоритеты, и это естественная жизнь".

В Карнеги-холле Герзмава представит цикл романсов и песен на музыку Михаила Глинки и Николая Римского-Корсакова, который, по ее словам, здесь еще не звучал. "Романсы и камерная программа, сольные программы в карьере певицы - это очень важно, - отметила она. - Я с большим удовольствием спою романсы - цикл, который, кажется, никогда еще в Карнеги не исполнялся российской оперной певицей".

Как сообщили ТАСС в Карнеги-холле, на концерте также прозвучит музыка Сергея Прокофьева, итальянского композитора Гаэтано Доницетти, француза Габриеля Форе и других авторов.

Впервые на сцене Карнеги-холла Герзмава выступила в 2015 году. Она является народной артисткой России и Республики Абхазия. С 1995 года Герзмава - солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, активно выступает с сольными проектами. Певица покорила самые именитые сцены мира: Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Венскую оперу, Карнеги-холл, оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. Ее талант отмечен наградами ряда международных конкурсов вокалистов, среди которых итальянский Voci Verdiani ("Вердиевские голоса"), конкурсы имени Франсиско Виньяса в Барселоне и имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Международный конкурс имени П. И. Чайковского, а также театральные премии "Золотой Орфей" и "Золотая маска". Многие критики и слушатели считают Герзмаву артисткой нового типа, поскольку она поражает поклонников не только вокальными данными, но и пронзительной актерской игрой, а также мастерски сочетает способности к исполнению произведений в самых разных жанрах музыкального искусства, в том числе джаза и кроссовера.

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