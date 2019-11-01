Хибла Герзмава считает, что опера стала модным трендом

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Опера стала модным трендом среди молодежи, однако остается искусством не для всех. Такое мнение высказала российская оперная певица Хибла Герзмава в беседе с корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке, где у нее в пятницу состоится концерт в Карнеги-холле.

"Рамки оперы раздвинуты уже давно - во всем мире на оперу ходит молодежь, разные поколения, опера стала модной, что радует, - подчеркнула она. - У нас в Москве в оперном театре была история, когда парень сделал своей девушке предложение, пригласив ее туда на свидание. Это - тренд, молодежь пошла в оперу, им интересно посмотреть на что-то другое, и я этому очень радуюсь".

"Вместе с тем, я очень рада и тому консервативному зрителю, который всегда ходил в оперу, - заметила Герзмава. - Я не жду людей, которые не понимают оперу. Это - элитарный вид искусства, в котором необязательно все понимать. Но если тебе это нравится, ты получаешь эстетическое удовольствие, то для этого и идешь в оперу. А людям, которые не испытывают таких потребностей, думаю, им и не надо туда приходить, мы их не ждем, потому что у нас есть наш зритель, мы им гордимся. Я не тащу никакого зрителя специально, чтоб ему показать, что это красиво, модно и звучит. Мы живем в свободном мире, свободной вселенной, и люди сами выбирают то, что им действительно нужно".

Опера молодеет

Герзмава также с большой осторожностью относится к авангардным постановкам в оперном искусстве, предпочитая более традиционные формы. "Я люблю консервативную оперу, классические постановки, и я всегда работаю в нормальных режиссерских условиях, - сказала она. - Я бы не могла участвовать в опере, где, например, есть неприемлемые для меня вещи, грязь в опере для меня - вплоть до физических непонятностей, несуразных костюмов. В полуголом состоянии или нагой в опере я бы никогда не могла быть. Выступать в эротическом, красивом костюме могу, но ни в коем случае не голой, не полуголой, для меня это очень важно".

В то же время Герзмава признает, что эстетика в опере становится со временем другой. "Опера меняется - она молодеет, стройнеет, сейчас певицы красивые, следят за собой, а раньше эстетика в опере была другой. Например, моя любимая и великая Монсератт Кабалье или Мария Каллас могли просто стоять, петь и делать это невероятно, потрясающе, им ведь ничего больше не надо было специально делать, чтобы люди понимали, какое это великое искусство - бельканто, - напомнила она. - Но сейчас опера стала уже немного игровой, режиссерской. Наверное, это тоже интересно, хотя и в своих рамках".

Джаз - хобби и работа

Исполнение джаза, которым Герзмава прославилась не меньше оперного искусства, она считает своим хобби и неотъемлемой частью карьеры одновременно.

"Джаз - это мое хобби, моя работа, потому что оперная певица - как я ее вижу - должна быть разносторонней. В Москве и России очень любят джаз, здесь очень много джазовых музыкантов, с которыми я могу делать эксклюзивную сольную программу, и я очень дорожу, что могу сделать кроссовер - оперу в джазе. Это нравится людям - мы показали ее [программу "Опера. Джаз. Блюз"] в России, в Европе и, надеюсь, привезем в Нью-Йорк. Это новая программа, которая позволяет понять, что может оперная певица".

"Что-то в джазе делали мои любимые певицы Рене Флеминг и Джесси Норман, потому что певица должна быть разносторонней, разноплановой", - добавила оперная дива.

На сцене Хибла Герзмава не разделяет умение петь и играть. "Для меня очень важно, чтобы я была актриса с потрясающим голосом, или певица с прекрасными актерскими данными, с драматическим дарованием, которая может через голос, пение сыграть так, что тронет людей, зрителей, - пояснила она. - Когда говорят "мурашки по коже", это великий комплимент для меня. Когда люди не могут аплодировать сразу после арии или по окончании оперы, потому что возникает вот эта пауза, когда закрывается занавес, а люди пребывают в шоке, у них ватные руки, они наполнены другим, для меня это тоже великий комплимент. И мне не важно тогда, чтоб они кричали "браво", потому что важно, когда люди могут просто послушать тишину после значимого дуэта, арии, оперы".

"А криками "браво" и аплодисментами мы и так избалованы - мы любимы, и, конечно, счастье, когда выходишь к такому зрителю, который принимает тебя, твою игру, полет голоса, энергетику, золотую энергию, которая тянется вместе с голосом в зал", - добавила она.

Раскрыть в себе актрису

В то же время Герзмава с удовольствием попробовала бы себя в кино или театре как драматическая актриса, в ролях не только певицы, но и других.

"Меня камера любит, и я очень надеюсь, что у меня будет такая новая линия в жизни, когда я буду сниматься", - сказала она. Герзмава сообщила, что уже снялась в небольшом эпизоде нового фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер" ( 2019). Кроме того, она также получила недавно предложение сыграть в еще одной кинокартине.

"Предложение играть другие роли я бы приняла с удовольствием, так как мне кажется, что драматическое дарование певицы, которое можно передать через голос, может позволить играть и в театре, и в кино, - полагает певица. - Работая с Андроном Кончаловским, я поняла, что режиссеры киношные, драматического театра с музыкальным образованием (как у Кончаловского) наполняют тебя и дают возможность понять, что ты можешь иметь внутри себя и актрису тоже. Я бы с удовольствием сыграла, надеюсь, когда-нибудь так и будет".