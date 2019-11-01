Эмилия Кларк рассказала, как стакан с кофе попал в кадр эпизода "Игры престолов"

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" (Game of Thrones), рассказала, кому принадлежал стаканчик с кофе, попавший в кадр одного из эпизодов восьмого сезона. Кларк в среду в передаче "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" заявила, что виновником ляпа является ее коллега по сериалу Конлет Хилл, исполнявший роль лорда Вариса.

В четвертом эпизоде в одной из сцен зрители заметили бумажный стакан из-под кофе. Телекомпания HBO тогда поспешила принести свои извинения за ляп, в шутку "возложив" ответственность на Кларк.

"Появление латте в эпизоде было ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай", - говорилось в заявлении телекомпании.

По словам актрисы, правду она узнала от самого Хилла. "У нас была вечеринка до церемонии вручения премии Emmy. Конлет, который играл Вариса и сидел рядом со мной в том эпизоде, отвел меня в сторонку и сказал, что хочет мне кое о чем рассказать. Он заявил, что кофейный стаканчик был его", - припомнила актриса, добавив, что лично она поверила Хиллу.

"Он сказал, что извиняется. Дескать, он молчал, хотя знал, что вина [за прокол] главным образом была возложена на меня", - продолжала актриса. По ее словам, Хилл объяснил свою забывчивость на съемках тем, что его персонаж в данной сцене практически ничего не делал. "Он, возможно, был пьян [на вечеринке], но он сказал это", - подчеркнула актриса.

По мере выхода каждого нового эпизода внимательные зрители жаловались на ошибки и недочеты, допущенные создателями. Критику, в частности, вызвала показанная в третьей серии битва за Винтерфелл - многие сочли кадры слишком темными. С недоумением зрители отреагировали и на промо-фото пятого эпизода: на ней у персонажа Джейме Ланнистера обе руки оказались целы, хотя еще в третьем сезоне ему отрубили правую кисть. В заключительной серии зрители заметили за ногой Сэмвела Тарли в сцене избрания правителя Семи королевств пластиковую бутылку из-под воды.