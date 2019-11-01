Музей "Гараж" объявил планы на следующий год

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж", расположенный в Парке Горького в Москве, объявил планы на 2020 год. Посетителей ждут выставки "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985" и "Прохожий", юбилейный "Арт-эксперимент" и другие проекты, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

Выставка "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985" пройдет 11 декабря 2019 года - 24 мая 2020 года и будет основана на архивной коллекции музея. "Проект куратора Каспарса Ванагса (Рига) исследует человеческую склонность к тайне и ритуализованным формам засекречивания. Архивные материалы, хранящиеся в "Гараже", погружаются в богатый контекст социальной истории, показанный через связи с находками в других публичных и частных коллекциях", - говорится в сообщении.

Работы художников и коллективов - Вячеслава Ахунова, Армена Бугаяна, Риммы и Валерия Герловиных, Андриса Гринбергса, групп "ТОТАРТ", "Гнездо", "Коллективные действия", "Мухомор", "Перцы" и других - будут сопоставлены с экспериментами мыслителей и активистов неподцензурной литературы Евгения Головина, Юрия Мамлеева и других.

В первой половине января гостей музея ждет юбилейный, десятый по счету, "Арт-эксперимент" - интерактивный проект, который в этот раз будет посвящен поэтическим, магическим и мнемоническим свойствам запахов. Желающие смогут посетить парфюмерный мастер-класс, поучаствовать в процессе газоанализа и получить портрет своего запаха, составить целительный цветочный букет и познакомиться с ольфакторным (обонятельным) искусством.

В конце января в музее начнет работу выставка Atelier E.B. "Прохожий", которая продлится до 10 мая. Atelier E.B (E.B - сокращение от "Эдинбург - Брюссель") - имя, которым с 2007 года подписывают совместные проекты дизайнер Бека Липскомб (Эдинбург) и художница Люси Маккензи (Брюссель). Она будет посвящена теме потребления. Тогда же откроется выставка "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969". "Представленные на выставке работы свидетельствуют и повествуют о жизни, творчестве и личной трагедии людей, живших в первой половине ХХ века в Российской империи, а затем в СССР, чьи авторские поиски были тесно связаны со сверхчувственным познанием мира, тайным знанием, закрытыми сообществами, мистическими практиками и часто исходом на советский Восток в поисках истины и лучшей доли", - отмечается в релизе.

Среди других проектов 2020 года - выставка польской художницы Моники Сосновской "Упражнения на конструкцию. Сгибание", проект казахского художника Ербосына Мельдибекова "Трансформер", инсталляция аргентинского художника Томаса Сарасено и 2-я Триеннале современного российского искусства.

О музее

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем музей является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года Центр современной культуры "Гараж" сменил имя на Музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории Парка Горького.