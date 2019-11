Рок-группа Nazareth выступит в Москве в феврале 2020 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Шотландская рок-группа Nazareth во второй раз выступит в Москве в рамках тура к своему 50-летию, концерт пройдет 12 февраля 2020 года в "Крокус Сити Холле", сообщается на сайте площадки.

"Легендарная шотландская группа продолжает отмечать свой полувековой юбилей масштабным мировым туром, в рамках которого даст концерты в Южной Америке, Западной Европе и России", - говорится в афише.

В прошлый раз музыканты выступали в Москве в феврале 2019 года, представив студийный альбом Tattooed On My Brain.

Группа Nazareth была основана в 1968 году. За полвека ее участники неоднократно менялись, сегодня из оригинального состава на сцену выходит лишь басист Пит Эгнью. С ним выступают его сын, барабанщик Ли Эгнью, вокалист Карл Сентанс и гитарист Джимми Мюрисон.

На сегодняшний день группа выпустила 24 студийные пластинки, большинство из них стали классикой рока. Наиболее успешными признаны альбомы Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock'n'Roll (1976).