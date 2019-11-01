Петербургский музыкальный театр "Зазеркалье" отметил двойной юбилей своих основателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Труппа Государственного детского музыкального театра "Зазеркалье" дала в пятницу праздничное представление в честь двойного юбилея своих основателей. Виновниками торжества стали народные артисты России - художественный руководитель театра Александр Петров, которому исполнились 70 лет, и главный дирижер Павел Бубельников, празднующий свое 75-летие.

По случаю такого события юбиляры вдвоем торжественно появились на сцене верхом на коне. Они принимали поздравления от коллег из разных театров города.

"Я очень уважаю этих людей, которые, начав работать в академических театрах, решили создать свое дело, прошли все стадии взлетов и падений и сумели сохранить свое отношение к театру, очень трепетное и юное, несмотря на даты, которые мы сегодня отмечаем", - сказал корресподенту ТАСС художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера", народный артист России Юрий Александров, прошедший такой же тернистый путь в создании своего музыкального театра.

По мнению Александрова, самое главное - что его коллеги сумели сохранить дружбу. "Это уникальный случай, когда этот воз тянут два человека. У меня такого не получилось. И поэтому я где-то чуть-чуть им даже завидую, потому что иметь рядом надежного партнера - это очень важно", - считает Александров, решивший для упрочения их союза подарить юбилярам один подарок на двоих.

В театральной истории Петербурга не было случая, чтобы два мастера в течение тридцати трех лет вместе пестовали свое детище, сделав его в одним из ярких явлений отечественного музыкального театра. Петров и Бубельников превратили "Зазеркалье" в подлинную лабораторию современного музыкального театра для детей, где на протяжении более трех десятилетий зрителям представляют новые сочинения. Здесь начиналась сценическая судьба опер и мюзиклов Сергея Баневича, Ольги Петровой, Игоря Рогалева, Ефрема Подгайца, Романа Львовича, Владимира Баскина, Ирины Цеслюкевич, Дмитрия Жученко, Сергея Плешака, Анастасии Беспаловой, Ильи Партаса.

Творческие соратники открыли театр в 1987 году оперой молодого Леонида Десятникова "Браво, брависсимо, пионер Анисимов, или Никто не хочет петь". В 1989 году Десятников оркестровал "Детский альбом" Чайковского для одноименного зазеркальского спектакля, который украшает афишу театра по сей день, собирая уже третье поколение детей.

Взрослый репертуар

Дети взрослеют, открывая в этом театре и взрослый репертуар. Наряду с такими широко известными операми, как "Богема" и "Мадам Баттерфляй", "Евгений Онегин" и "Иоланта", "Так поступают все" и "Волшебная флейта", "Сказки Гофмана", зрителям "Зазеркалья" предлагаются и оперные раритеты. Среди них - блестящие виртуозные оперы Россини: "Золушка", "Итальянка в Алжире" (первое исполнение русской труппой), "Газета" (первая постановка в России).

Спектакли, созданные под руководством творческого дуэта Петров - Бубельников, неоднократно удостаивались премий "Золотая маска" и "Золотой софит". В 2013 году театр стал лауреатом Специальной премии СТД России "За весомый вклад в развитие детского театра России". Всего на этой сцене было поставлено около 100 спектаклей для зрителей всех возрастов, в том числе и учениками Александра Петрова.