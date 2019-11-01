Оркестры из России и Китая выступят вместе в рамках Петербургского культурного форума

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева и Шанхайский национальный оркестр дадут совместный концерт 13 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба форума.

"Могут ли домры, гусли и балалайки гармонично звучать вместе с экзотическими для нашего уха национальными инструментами - эрху, соной или дицзы? Ответ на этот вопрос даст совместный концерт Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева и Шанхайского национального оркестра, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем", - отметили организаторы, уточнив, что выступление также станет частью программы "Китай - страна-гость".

На вечере в Государственной академической капелле прозвучит "Новая восточная сюита" из произведений шести китайских современных авторов, а во втором отделении будет исполнена симфония "Ода миру" живого классика китайской музыки Чжао Цзипина. "Симфония прозвучит в новой аранжировке, созданной специально для этого концерта и объединяющей русские и китайские народные инструменты в один оркестр", - отметилив пресс-службе форума.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.