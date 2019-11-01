Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Оркестры из России и Китая выступят вместе в рамках Петербургского культурного форума

Концерт пройдет 13 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева и Шанхайский национальный оркестр дадут совместный концерт 13 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба форума.

"Могут ли домры, гусли и балалайки гармонично звучать вместе с экзотическими для нашего уха национальными инструментами - эрху, соной или дицзы? Ответ на этот вопрос даст совместный концерт Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева и Шанхайского национального оркестра, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем", - отметили организаторы, уточнив, что выступление также станет частью программы "Китай - страна-гость".

На вечере в Государственной академической капелле прозвучит "Новая восточная сюита" из произведений шести китайских современных авторов, а во втором отделении будет исполнена симфония "Ода миру" живого классика китайской музыки Чжао Цзипина. "Симфония прозвучит в новой аранжировке, созданной специально для этого концерта и объединяющей русские и китайские народные инструменты в один оркестр", - отметилив пресс-службе форума.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Семен Слепаков и Петр Буслов награждены премией "Парабола"
Их работу над телесериалом "Домашний арест" отметили члены жюри
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС