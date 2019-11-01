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Фестиваль научно-популярного кино в Петербурге покажет 17 новых фильмов из разных стран

Помимо кинопоказов в программу фестиваля включили викторину в формате "Что? Где? Когда?", научный "квартирник", лекцию об искусстве на грани науки и другие мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль научно-популярного кино "Мир знаний", посвященный в этом году теме искусственного интеллекта, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге премьерным показ датской картины "Почти человек". Всего в рамках фестиваля зрители увидят без малого два десятка киноновинок - как зарубежных, так и российских, сообщили ТАСС в пресс-службе Киностудии им. Горького (выступает соорганизатором мероприятия).

"В конкурсную программу "Мира знаний" вошли 17 научно-популярных и образовательных новинок из разных стран: России, Испании, США, Франции, Дании, Германии, Норвегии и других. Открыла фестиваль лента "Почти человек" известного датского режиссера Йеппе Рёнде, которая рассказывает о том, как философы, антропологи, археологи, физики в ходе своих мыслительных экспериментов подтверждают тезис, что наши отношения с технологиями - это наши отношения с самими собой", - сообщили в пресс-службе киностудии. В роли рассказчика в этом научно-фантастическом фильме выступает известный британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай.

В программе фестиваля, который продлится по 5 ноября, присутствуют такие знаменитые ленты как документальный фильм HBO режиссера Максима Поздоровкина "Правда о роботах-убийцах" о зависимости людей от роботов, "Привет, искусственный интеллект" Изы Виллингер - о взаимодействии людей и роботов в наши дни, "Киборги среди нас" Рафеля Дурана Торрена - о людях, внедряющих в свое тело технологические гаджеты, а также другие картины. Среди российских фильмов организаторы выделяют работу Марии Мельник "Отец Байкал" об истории установки одноименной скульптуры Даши Намдакова на острове Ольхон.

Программа фестиваля, помимо конкурсной части, включает в себя день таблицы Менделеева, викторину в формате "Что? Где? Когда?", научный "квартирник", лекцию об искусстве на грани науки, лекторий, тематическую выставку и VR-субботу - день непрерывной демонстрации научно-популярных фильмов в формате виртуальной реальности.

Главной площадкой "Мира знаний" выбран старейший киноцентр Петербурга "Родина": здесь будут проходить основные торжественные мероприятия, а также конкурсные и внеконкурсные показы и обсуждения. События фестиваля также пройдут в пространстве "Цифербург", Большой химической аудитории Санкт-Петербургского государственного университета, которая помнит самого Менделеева и на других площадках. Организаторы отмечают, что гостем кинофестиваля может стать любой зритель: вход на все показы свободный.

Мероприятие организовано Киностудией им. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга.

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СШАГерманияДанияИспанияНорвегияРоссияФранцияСанкт-Петербург
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