Юбилейный фестиваль кинокомедий "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле

ТУЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Двадцатый фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!", президентом которого является народная артистка России, режиссер Алла Сурикова, продлится в Туле со 2 по 8 ноября. В день открытия смотра награды получили Алиса Фрейндлих, Клара Новикова, Юрий Гальцев и другие известные российские деятели культуры.

"Жанр комедии не является главным в моей творческой карьере, тем не менее, я люблю этот жанр и считаю его самым трудным из всех существующих. Жанр комедии и самый ответственный, кстати говоря, и в нем очень важно не потерять меру, чувство стиля", - сказала Фрейндлих перед церемонией награждения.

Фильмом, открывшим фестиваль, стала комедия "Попробуй подкати", снятая совместно кинематографистами Франции и Бельгии в 2018 году. В центре сюжета - бизнесмен средних лет и его романтические приключения. В конкурсной программе - 17 российских кинолент, в том числе премьеры комедий "Будь моим продюсером" (Максим Воронков), "Давай разведемся!" (Анна Пармас), "Предок" (Максим Зыков), три анимационных фильма - "Смешарики", "Садко", "Снежна королева: Зазеркалье", а также девять фильмов от режиссеров из Италии, Великобритании, США, Франции, Бельгии.

Ленты будут демонстрироваться на 22 площадках города и районов Тульской области. Жюри под председательством писателя и драматурга Аркадия Инина подведет итоги 8 ноября - в день закрытия фестиваля.

Награды и программа фестиваля

Награды "За вклад в комедию" по решению оргкомитета фестиваля присудили руководителю театра эстрады им. А. И. Райкина в Санкт-Петербурге Юрию Гальцеву, режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, актеру Гоше Куценко. Премию "За вклад в чувство юмора страны" получили заслуженная артистка России Клара Новикова, клоун Леонид Лейкин. Награды "За все хорошее" удостоен народный артист СССР Юрий Башмет.

Эти награды в разные годы вручали Эльдару Рязанову, Юрию Никулину, Людмиле Гурченко и многим другим российским деятелям культуры и искусства. "В этом году у нас двадцатый - юбилейный фестиваль, это большая ответственность, мы расширили его и по количеству картин, и по количеству приглашенных гостей, и по театрально-концертной программе. Состоится моноспектакль Александра Филиппенко "У автора в плену", вечер памяти кинорежиссера Георгия Данелии, в нем примут участие Станислав Любшин, Леонид Ярмольник, Александр Адабашьян. Пройдет вечер "Юмор в Поэзии" с участием Владимира Вишневского, Владимира Качана, Екатерины Семеновой и других, спектакль Юрия Гальцева "Концерт для своих", творческие встречи с Ларисой Гузеевой, Вадимом Абдрашитовым", - сказала Сурикова.

К Году театра в России, по ее словам, приурочен показ лучших студенческих спектаклей театральных вузов Москвы, в том числе Театрального училища им. М.С. Щепкина, Театрального института им. Бориса Щукина, ВГИКа и ГИТИСа.

"Улыбнись, Россия!" ежегодно проходит при поддержке Министерства культуры РФ, студий "Позитив-фильм" и "Джем студия", правительства Тульской области. С 2012 года его постоянной площадкой стала Тула.